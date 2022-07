OL : les numéros de Lacazette et Tolisso enfin connus, un gros bug apparaît !

Zapping But! Football Club Olympique Lyonnais : Quel va être l'impact de Lacazette sur le Mercato de l'OL ?

Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso sont revenus en grandes pompes à l'Olympique Lyonnais pour le plus grand bonheur des supporters qui risquent de se ruer sur leurs maillots. Seul problème, l'époque ou l'ancien Gunner et le Champion du monde portaient les charismatiques numéros 10 et 8 est maintenant révolue et les deux revenants devront se contenter respectivement du 91 et du 5. Concernant Lacazette, il s'agit évidemment de son année de naissance, quant à Tolisso, le joueur a pris ce qui restait en stock mais a assuré sur twitter que son choix n'était que provisoire.

Les anciennes gloires des Gones n'ont pas pu revêtir leur numéro d'antan car à leur retour, ils étaient tous deux déjà réservés par Houssem Aouar et Lucas Paqueta. Une chance pour Lacazette et Tolisso, les deux joueurs sont en instance de départ respectivement en direction du Betis Séville et d'Arsenal.

Les dossiers de transferts traînent depuis un long moment mais le titre "provisoire" des numéros portés par les deux stars nous donnent une indication sur l'avenir des actuels numéros 8 et 10 de l'OL. Tolisso l'a d'ailleurs fait remarquer sur Twitter, les acheteurs en boutique de son maillot floqué du 5 étant moyennement ravis...