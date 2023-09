OL : les pistes pour remplacer Laurent Blanc

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Julen Lopetegui, Oliver Glasner, Will Still, Christophe Galtier... Qui sera le prochain entraîneur de l'OL ? Une chose est sûre : le dimanche 17 septembre, à l'occasion de la réception du Havre, Laurent Blanc ne sera plus sur le banc. John Textor n'a guère goûté le début de saison loupé en championnat (1 point sur 12, dernière place), qui a fait suite à une préparation calamiteuse et à des reproches en cascade de son technicien. Le champion du monde 98 assure les entraînements le temps que son patron lui trouve un successeur. Nous récapitulons en images tous les noms ayant fuité dans la presse.

