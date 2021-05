OL : son avenir, celui de Memphis... Rudi Garcia se concentre sur la course au podium

Le point blessés et suspendus

« On récupère nos trois suspendus : Marcelo, Memphis et Maxence Caqueret. On perd Mattia De Sciglio qui sera suspendu. Melvin Bard (Covid) revient dans le groupe. Tino Kadewere n'est pas remis. On verra pour Djamel Benlamri demain. Jason Denayer pourra postuler s'il s'entraîne pendant toute la séance demain ».

La course au podium

« Il n'y a aucune résignation, au contraire. J'espère qu'on se souviendra de cette saison car on sera qualifié pour la Ligue des Champions. Sans le public, cette saison n'est pas simple. J'espère qu'on gagnera à Nîmes, on ira pour ça, et notre bilan à l'extérieur sera exceptionnel. On ferra un bilan plus tard mais je pense qu'on n'a pas été servi par les faits de jeu (…) Au moins une des trois équipes devant ne gagnera pas tous ses matchs. Tout n'est pas encore joué pour la troisième place, voire encore pour les deux autres places. Il y a plein de points positifs. On fera le point à la fin du championnat ».

Nîmes, un adversaire dangereux

« Nîmes a mérité sa victoire à Metz le weekend dernier. Quand on a un objectif, ça donne un surplus d'énergie. Les Nîmois l'auront dimanche, mais nous aussi. On doit rattraper ceux qui sont devant nous au classement (...) Nîmes est une équipe qui joue, avec des bons joueurs comme Ferhat ou Ripart mais c'est une équipe qui prend des buts. Ils peuvent encore se maintenir, on attendra rien de cette équipe. On doit être en capacité de ne rien leur donner, on est déterminés à le faire ».

Lucas Paqueta fait son mea culpa Avant Rudi Garcia, Lucas Paqueta s'est présenté face aux micros, revenant notamment sur son erreur contre le LOSC (passe décisive à l'adversaire sur le but du 2-2) : « J'étais déçu et embêté après le match face à Lille. J'ai ruminé cela pendant deux jours. Il fallait que je relève la tête. Je donne le meilleur de moi-même pour revenir au top ». Dans ce sprint final, le Brésilien est motivé comme jamais : « J'aimerais atteindre les objectifs fixés pour jouer la Ligue des Champions l'année prochaine », a-t-il glissé, reconnaissant l'apport de Jean-Michel Aulas dans ce sprint final : « La présence du président auprès de nous n'est pas une pression. C'est au contraire positif pour l'équipe. Cela nous pousse à tout donner ». S'il estime qu'avec plus de concentration, l'OL aurait pu jouer le titre, Lucas Paqueta se prépare déjà en vue de la saison prochaine : « Je pense beaucoup au public lyonnais qui aurait pu nous apporter de l'énergie positive. Cela me manque de ne pas avoir de supporters dans les stades. J'ai hâte de les rencontrer et de jouer devant eux ».

Sur la concurrence et l'émergence de Cherki

« La lumière peut venir de tout le monde. Avoir des choix à faire est toujours plus intéressant. On aura des forces supplémentaires sur le banc. Houssem Aouar est bien revenu, Bruno Guimaraes aussi. Rayan Cherki est une satisfaction. J'ai beaucoup d'affection pour Rayan, il a un talent fou. Il est travailleur, à l'écoute, sa bonne phase est très importante pour lui et son équipe. Il commence à être décisif, même avec peu de temps de jeu, comme à Monaco. Sur un bref temps, il est capable de faire des différences, notamment quand l'adversaire est fatigué. Bien sûr, c'est plus simple sur 90 minutes comme face à Lorient ».

Sur le fait de lancer des jeunes

« J'ai vu les statistiques, on est la deuxième équipe qui lance le plus de jeunes. L'OL a un effectif d'avenir, il faudra continuer de bien les encadrer, avoir des cadres pour encadrer ces jeunes ».

Sur son avenir

« On fera un point à la fin du championnat. Il y a plein de choses qui circulent quand des joueurs ou coachs sont en fin de contrat ».

Sur le cas Memphis, annoncé à Barcelone

« Restons focus sur l'OL, le match à Nîmes, la victoire à Nîmes. Memphis est très bien, il nous a manqué contre Lorient, son retour va être important. Il est déterminé, il ne pense qu'à la qualification en LDC de l'OL ».

Retranscription : compte Twitter de l'OL et InsideGones.