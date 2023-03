OL : les regrets de Barcola, les interrogations de Blanc après Lorient

Zapping But! Football Club OL - Lomami, El Arouch, Barcola ... Quelle pépite aura sa chance à l'OL cette saison ?

L’OL n’avance pas ! Ce dimanche, les Gones ont fait match nul contre le FC Lorient (0-0) à domicile. Les hommes de Laurent Blanc restent donc à la 10e place du classement. Les Lyonnais ont des regrets sur cette rencontre à l’image de Bradley Barcola qui pointe du doigt le manque de réalisme de son équipe.

« Je pense qu'on fait un bon match, c'est dommage car on a beaucoup d'occasions. On aurait dû être plus tranchant dans le dernier geste, c'est ce qui nous manque. On a tout donné, tous les joueurs ont beaucoup couru. Mais on ne marque pas, c'est comme ça », a regretté l’offensif français de l’OL au micro de Canal +.

Quant à son entraîneur, Laurent Blanc, il se demandait encore comment cette rencontre n'avait débouché sur aucun but. "Il y a certainement des regrets quand on voit le déroulement du match. Ce qui me désole c'est qu'il n'y a pas eu de but quand je vois ce match, avec la qualité des deux équipes et les occasions. Je pense que Lyon méritait de gagner. Il aurait fallu être plus tueur pour l'emporter. Avoir des occasions, c'est bien mais les convertir c'est encore mieux. J'ai trouvé un match abouti mais avec autant d'occasions, on va se demander comment nous avons fait pour ne pas gagner."