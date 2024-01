OL : les supporters de Molenbeek explosent, c’est chaud pour les ex Lyonnais !

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Samedi, à la veille de la réception du KAS Eupen (15ème) ce dimanche (19h15) dans un match décisif pour le maintien, ça a chauffé à l’entraînement de Molenbeek. Il faut dire qu’à l’instar de tous les clubs de la Galaxie Textor, ce n’est pas une superbe période pour le RWDM, tombé à la 13ème place du classement.

Les Ultras de Molenbeek ont fait irruption au centre d’entraînement

Alors que se profile un match qui peut permettre au club de la banlieue de Bruxelles de sortir de la zone rouge, Claudio Caçapa et ses joueurs ont été pris à partie par les fans. Une altercation d’une quinzaine de minutes intégralement filmée et sous haute tension où les ex Lyonnais (Jeff Reine-Adélaïde en première ligne) prennent chers :

Scènes absolument surréalistes en Belgique où les supporters de Molenbeek sont partis demander des comptes à leurs joueurs après leur mauvaise saison... quasiment en tête contre tête.



Les deux dernières minutes sont folles. 😭 pic.twitter.com/0feFSjogCD — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) January 21, 2024

Cette saison, au sein du Eagle Football, c’est quand même chaud à tous les niveaux…

