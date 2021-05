OL : les suspendus, la course à la Ligue des Champions... Rudi Garcia se lâche devant la presse

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

L'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, Rudi Garcia, était présent ce jeudi en conférence de presse à deux jours d'affronter le FC Lorient, à l'occasion de la 36e journée de Ligue 1, où il a fait le point sur les absences : "On aura 4 suspendus avec Marcelo, Mattia De Sciglio, Maxence Caqueret et Memphis Depay. On fera le point demain pour Islam Slimani, Melvin Bard, Djamel Benlamri et Jason Denayer."

Par ailleurs, le technicien rhodanien est revenu sur les incidents survenus le week-end dernier lors de la victoire face à l'AS Monaco (3-2) et les sanctions qui en ont découlé.

"On va dire qu'on nous a partiellement rendu justice. Donc ça montre bien avec les sanctions globales, qu'on a été victimes de cette bousculade. On n'a pas été acteurs du tout. On sera affaibli samedi par les suspensions de Mattia et Marcelo. Sur toutes les images, on voit bien que nos deux joueurs ne sont pas parties prenantes de ce qui s'est passé. On trouvera des solutions pour samedi. Peu importe avec qui on joue, on sera motivés, je pourrais mettre le staff ! On a très envie de gagner contre Lorient, une équipe dangereuse. On veut gagner par la porte ou la fenêtre, et être troisièmes samedi à 19 heures."