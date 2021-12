OL : Lopes explose après Bordeaux, gros coup dur avant le LOSC !

Zapping But! Football Club Olympique Lyonnais : La question de la semaine?

L’OL n’avance toujours pas et ce n’est pas sa prestation d’hier à Bordeaux (2-2) qui rassurera les supporters avant le choc contre le LOSC (dimanche, 13h).

« Je ressens de l'énervement, de la tristesse, un mélange de plein de sentiments inutiles, a pesté Anthony Lopes après la rencontre. On était devant, on avait fait le plus dur, on se fait rejoindre à 2-2. Et on est presque sur le point de perdre le match en fin de rencontre. Il va falloir vite remédier à pas mal de choses. On se doit d’en faire beaucoup plus. Aujourd'hui, on est 12es de Ligue 1, ce qui est totalement inadmissible quand on est à l'Olympique Lyonnais. Il va falloir trouver les choses rapidement. Il nous reste quelques matches pour finir la première partie de saison de manière positive. On ne peut pas revenir en arrière, le mal a été fait. »

Pour ne rien arranger aux affaires de Peter Bosz, il pourrait avoir perdu Jason Denayer pour de longues semaines après sa sortie sur blessure hier. Pour L’Équipe, le constat est sans appel : le défenseur belge de l’OL s'est gravement blessé au niveau de la cheville droite. Une fracture était déjà redoutée avant les examens passés durant la nuit. « Je ne sais pas ce qu'il a, mais il a crié, ce n'est jamais bon », s'est inquiété Bosz après le match. Pour rappel, Denayer est en fin de contrat en juin 2022.

🎙 Peter Bosz sur #OLPLAY après #FCGBOL (2-2) "On avait le match en main. On pouvait marquer le 3ème but mais on a encaissé l’égalisation. On a fait des erreurs en attaque et en défense. Les matchs comme ça il faut les gagner, on ne l’a pas fait." pic.twitter.com/DR5CDpSqNP — Olympique Lyonnais (@OL) December 5, 2021