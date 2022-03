Ol - LOSC: Di Meco veut radier Turpin, Aulas le dédouane et clarifie l'avenir de Peter Bosz !

Zapping But! Football Club Le retour de Lacazette à l'OL est-il possible ?

Alerté par la VAR, Clément Turpin a refusé le but de Paqueta qui aurait permis à l'OL d'agaliser hier en fin de match contre Lille (0-1). Selon Eric Di Meco, la faute est grossière et demande une sanction. « Au XXIe siècle, avec la VAR, que le soi-disant meilleur arbitre français annule ce but : il faut arrêter, s’est indigné le consultant de RMC. D’abord, lui, Monsieur Turpin il faut qu’il arrête le football. Je veux que l’on arrête de dire que c’est le meilleur arbitre français. Parce que là c’est catastrophique. Là on nous explique, pour essayer de dédouaner l’arbitre, qu’il n’avait pas les bons angles. Même par-dessus, même avec la spider-cam, c’est impossible d’annuler ce but. Comment il ne voit pas que le gardien de Lille tape dans la terre ? Comment on peut refuser ce but ? »

« Bosz va rester »

Interrogé par L'Equipe du Soir, Jean-Michel Aulas, lui, s'est en plutôt pris au VAR. « Ce n'est pas la faute de l'arbitre mais du VAR. Il faut que les instances se remettent en cause », a-t-il pesté. Avant d'ajouter : « Peter Bosz restera jusqu'à la fin de la saison. Je n'ai jamais pensé à me séparer de lui. C'est un bon entraîneur. On finira sur le podium. »

