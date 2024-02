OL – LOSC : les Gones enchaînent et filent en quarts, les notes du match

Zapping But! Football Club OL : Textor est-il dans le déni concernant la relégation ?

Cinq Lyonnais au crible

Cherki (7) : insulté lors de son décrassage seul sur le terrain contre Marseille, l’international Espoirs a répondu avec (enfin) des statistiques. Une passe décisive pour Gift Orban (40’) et surtout un but après avoir un peu bataillé dans la surface (47’). 64 minutes qui ne peuvent que lui faire du bien avant son remplacement par Ernest Nuamah.

Orban (6) : oui le Nigérian a parfois une conduite de balle un peu limite et ça lui coûte quelques occasions ou but mais ce mercredi, il a signé sa première réalisation à Lyon d’un joli piqué au-dessus de Chevalier (40’).

Maitland-Niles (6) : en ce moment, l’Anglais est dans une bonne phase. Déjà très consistant à droite contre l’OM, il a été très bon face aux Dogues dans une défense à quatre. Que ce soit à droite ou à gauche à la place de Nicolas Tagliafico.

Perri (6) : sous pression pour sa première, le portier brésilien a été rassurant dans ses interventions. Sans prise de risques, il a bien fermé son côté et ne peut pas grand-chose sur le but des Dogues (52’).

Cinq Dogues au crible

Chevalier (7) : grand match du portier nordiste qui a remporté plusieurs un contre un (8’, 11’, 55’) pour maintenir son équipe en vie dans ce match. Il n’a pas grand-chose à se reprocher sur les buts rhodaniens.

Zhegrova (6) : le Dogue le plus dangereux offensivement. Le Bosnien a notamment délivré le coup-franc du 2-1 sur la tête d’un Alexsandro qui a juste eu à effleurer la balle pour la mettre au fond.

Alexsandro (6) : le Brésilien a redonné de l’espoir à son équipe en réduisant le score de la tête après le but de Cherki.

Yoro (4) : match très décevant de la pépite du LOSC, fautif sur le premier but où il se fait bouger par Orban (40’) mais également sur le but du 2-0 où il défend à l’arrêt pour ne pas faire faute.

David (4) : le match aurait pu être différent si le Canadien n’avait pas expédié dans les nuages un bon centre au cordeau d’Ismaïly en fin de première période. Lucas Perri lui a aussi fait barrage sur la première frappe cadrée des Dogues dans ce match (31’) et a été suppléé par Ilic, qui s’est blessé six minutes plus tard.

Les notes

OL : Perri (6) – Maitland-Niles (6), O’Brien (5,5), Caleta-Car (5), Tagliafico (5,5, puis Mata (69’)) – Mangala (5,5, puis Matic (64’)), Tolisso (6), Caqueret (6) – Cherki (7, puis Nuamah (64’)), Orban (6, puis Lacazette (69’)), M.Fofana (6, puis M.Baldé (90’+1).

LOSC : Chevalier (7) – T.Santos (4,5), Yoro (4), Alexsandro (6), Ismaïly (5,5, puis Gudmundsson (84’)) – Bentaleb (4,5, puis Yazici (77’)), André (5), A.Gomes (5) – Zhegrova (6, puis Morais (71’)), J.David (4, puis Ilic (77’) puis Bouaddi (84 ‘)), Ounas (4).

Podcast Men's Up Life