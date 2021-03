OL, LOSC, PSG : Rudi Garcia tient une arme redoutable dans la course au titre

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

L'été dernier, Memphis Depay avait failli quitter l'OL, convoité par le FC Barcelone. Et il n'est pas sûr du tout que le club rhodanien serait si bien classé aujourd'hui, sans lui. Avec 14 buts et 8 passes décisives, l'ancien joueur de MU réalise une grosse saison. Et dans le Progrès, Sidney Govou lui a rendu hommage.

Govou sur Depay : « C'est le joueur qui fait la différence »

« Des signes ne trompent pas comme l’abnégation de Memphis sur le but qu’il offre à Aouar face à Rennes, a commmenté l'ancien attaquant de l'OL et des Bleus. Quand votre capitaine a cet état d’esprit, les autres suivent. Memphis est investi d'une mission, comme jamais depuis qu’il est à Lyon. C'est le joueur qui fait la différence. Dès qu'il est moins bien, on le voit sur l'équipe. Il a les épaules pour porter l’équipe. Se ranger derrière lui peut-être une très bonne chose, en quelque sorte comme à mon époque avec Juninho, même si les pouvoirs étaient plus partagés. »