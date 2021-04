OL, LOSC, PSG : un Lyonnais donne un ultime espoir à Aulas en vue du titre

Zapping But! Football Club OL : le debrief du match face au Paris SG

Le LOSC a frappé très fort hier au Groupama Stadium. Menés à la pause par une équipe de l’OL bien mieux en place, les Dogues ont su se faire violence en seconde période pour revenir à la marque et prendre l’avantage par Burak Yilmaz dans le money time (3-2).

Après la rencontre, Maxence Caqueret a dit tout le mal qu’il pensait du relâchement de ses coéquipiers après avoir mené au score. Pour ses mots pleins de lucidité, le milieu de l’OL a fait le bonheur de Jean-Michel Aulas. Le président des Gones continue de croire au titre de champion !

« Quelle maturité Maxence, après un match exceptionnel une grande lucidité. Et il faut continuer d’y croire car l’équipe a dominé sur la première mi-temps (seulement) l’AS Monaco et le LOSC ! »

