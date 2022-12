OL : lourde défaite en amical contre Arsenal

Après un stage à Murcie en Espagne, l'OL a pris la direction de Dubai. L'équipe de Laurent Blanc affrontait Arsenal, leader de Premier League, ce jeudi, et la rencontre ne s'est pas très bien passée pour les Gones qui ont subi une lourde défaite (0-3).

Les Gunners ont inscrit leurs trois buts en première mi-temps. Avec en face d'eux le 11 suivant : Lopes-Henrique, Lukeba, Diomandé, Gusto-Tolisso, Aouar, Caqueret, Faivre-Lacazette, Dembélé. Gabriel, Nketiah et Fabio Vieira ont marqué pour Arsenal.

