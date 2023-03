OL : Lovren compare l'un de ses coéquipiers à Gvardiol

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

Le Croate a notamment été interrogé sur son compère en défense centrale, Castelo Lukeba, qu'il n'a pas hésité à comparer à son compatriote du RB Leipzig, Josko Gvardiol. "Je peux le comparer à Josko Gvardiol : il a tout, mais il a besoin de travailler encore. Mais je suis là pour lui apporter les conseils. Il comprend vite. Sauf avec sa coiffure : là, ça prend du temps, encore...", a lancé l'ancien joueur de Liverpool en conférence de presse.

🎙 @Dejan06Lovren en conférence de presse à 2 jours de LOSCOL "On progresse depuis quelques temps mais on peut faire mieux. On a de jeunes joueurs et des blessés. Parfois on fait des erreurs de débutants et c'est inacceptable dans un club comme l'OL" pic.twitter.com/LOYZzLnFbw