OL : Lovren en remet une couche sur Ben Arfa

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Le tacle d’Hatem Ben Arfa n’est pas du goût de tout le monde. Ce lundi, Jean-Michel Aulas a quitté l’OL après une trentaine d’année à la tête des Gones. Si de nombreuses personnalités ont salué l’ancien dirigeant lyonnais, l’ancien international français a lui attaqué l’homme de 74 ans. "Tu ne vas pas manquer au football. Au revoir", avait lancé Ben Arfa dans une story accompagnée d'une photo de l’ancien patron lyonnais.

Lovren répond !

Dejan Lovren n’a pas l’air d’avoir apprécié la sortie d’Hatem Ben Arfa, « Cherchez le respect, et non l’attention. Cela dure plus longtemps », a posté le défenseur croate des Gones sur son compte Twitter, suivi de l’hashtag “HBA“ en référence à l’ancien lyonnais.