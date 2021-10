OL : Lucas Paqueta prêt à un coup de folie, Bosz contraint de le brider ?

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Titulaire lors du choc Brésil – Uruguay (4-1) la nuit dernière, Lucas Paqueta n'a pas renoncé à l'idée d'être dans le groupe de l'OL qui affronte l'AS Monaco ce samedi soir (21h) en Ligue 1. En effet, rapidement parti du fief de la Seleçao à Manaus pour regagner la Capitale des Gaules, l'ancien Milanais a fait savoir à son entourage sa volonté de jouer face à Monaco d'après L'Equipe.

Une envie qui se heurte clairement à la raison d'un Peter Bosz qui ne veut courir aucun risque avec sa star. Encore plus parce qu'il est actuellement privé d'Islam Slimani, blessé en sélection algérienne, et de Moussa Dembélé, victime d'une fissure du péroné et sur le flanc pour encore quelques semaines.

Après avoir joué 66 minutes dans la nuit de jeudi à vendredi, Lucas Paqueta devra se montrer particulièrement convaincant s'il veut obtenir l'aval de son coach, ne serait-ce que 30 minutes dans le choc de samedi face à l'ASM. En conférence de presse, Peter Bosz avait laissé entendre qu'il lui était « impossible » d'envisager la présence de Paqueta dans le choc face au club princier...