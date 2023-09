OL : Lyon a une bonne nouvelle pour l’OM et le Stade Rennais pour janvier

Zapping But! Football Club OL : Aulas est-il le meilleur président de l'histoire du foot français ?

En cette saison 2023-24 qui s'annonce bien chaotique pour l'Olympique Lyonnais, même une bonne nouvelle peut en cacher une mauvaise. La preuve ? Jeudi soir, Ernest Nuamah a inscrit son premier but avec le Ghana, celui de la victoire sur la Centrafrique (2-1) synonyme de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations, qui aura lieu en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024.

Nuamah pourrait manquer jusqu'à 7 matches !

Conséquence directe, l'ailier manquera à l'OL en janvier et au début du mois de février. Suivant le parcours du Ghana, il pourrait rater jusqu'à sept matches des Gones, dont les chocs face à Rennes (27-28 janvier) et à l'OM (4 février) au Groupama Stadium ! Les Phocéens, qui ont recruté nombre de joueurs africains cet été, seront également pénalisés pendant toute la durée de la compétition, même s'ils ont appris avec soulagement l'élimination du Gabon de Pierre-Emerick Aubameyang et Geoffrey Kondogbia...

Le calendrier de l'OL pour 2023-24

