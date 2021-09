OL : Lyon décimé, un coup de cœur de Bosz aligné contre le RC Strasbourg ?

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Peter Bosz a donné des nouvelles de son groupe avant la réception du RC Strasbourg en clôture de la 5e journée de L1 (dimanche, 20h45).

« Les deux Brésiliens Bruno Guimaraes et Lucas Paqueta sont dans l'avion, je ne sais pas s'ils pourront jouer, a-t-il affirmé en conférence de presse. Léo (Dubois) ne pourra pas jouer après sa blessure avec l’équipe de France, pareil pour Tino (Kadewere) blessé au quadriceps. Les nouveaux Shaqiri et Boateng ? Ils se sont bien entraînés, mais c'est trop tôt pour dire s'ils seront là dimanche, on va voir. Ce sont deux joueurs expérimentés, je suis en contact avec eux, ils ont bien travaillé la semaine dernière même si le groupe était réduit. Jérome ne s'est pas entraîné collectivement pendant trois mois, même s'il bossait avec un préparateur, et Shaqiri ça s'est bien passé, il est un peu plus en avance. Il y a beaucoup d'incertitudes pour le onze de départ.

Pour pallier certaines absences éventuelles, le coach de l’OL pourrai puiser chez les jeunes. « Les jeunes? Il est possible que certains jouent, oui, a-t-il reconnu avant d’évoquer Malo Gusto. Il a été bon, je l'aime bien. Comme Léo est blessé, c'est une vraie possibilité qu'il joue. Il a 18 ans, il est très jeune, il a beaucoup de talent mais il doit apprendre, c'est aussi mon rôle d'entraîneur. C'est normal qu'un joueur de 18 ans soit irrégulier. Il doit être plus constant, perdre moins de ballons, faire moins de faute, mais c'est tout à fait normal. Le plus important c'est le talent, et il l'a. »