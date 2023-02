OL : Lyon des nouvelles de Blanc atteint d’une pneumopathie !

Zapping But! Football Club Olympique Lyonnais : Qu'attendre des futurs investisseurs américains de l'OL ?

Dimanche dernier, l’OL s’est imposé contre le RC Lens (2-1) sans son coach, Laurent Blanc, qui était annoncé malade. Ce mardi, l’OL vient de révéler que le Champion du Monde 1998 français était victime d’une pneumopathie (infection aigue du poumon liée à un microbe, ndlr). Le club rhodanien a ensuite donné des nouvelles de l’ancien coach des Bleus.

« L’entraîneur lyonnais est au repos et voit son état s’améliorer quotidiennement. L’ensemble des joueurs, du staff et de l’Olympique Lyonnais ont une pensée pour leur coach et espère le revoir très vite sur le banc. », a expliqué l’OL dans un communiqué. Selon les informations du Progrès, Franck Passi va continuer d’assurer l’intérim à l’entraînement pour l’instant. En espérant que Laurent Blanc se rétablisse au plus vite.