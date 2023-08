Bon dernier de Ligue 1 avec deux défaites en autant de journées, l’OL s’apprête à entamer une série de matchs compliqués avec un déplacement à Nice et la réception du PSG dans la foulée. Des Gones qui seront en plus privé d’Alexandre Lacazette suspendu alors qu’Anthony Lopes et Dejan Lovren ne reviendront pas avant la trêve.

L’OL dernier à la trêve, un scénario à ne pas négliger

A l’heure de la grande sinistrose à l’OL, notre correspondant à Lyon Alexandre Corboz donne son avis sur la situation du club. En 2023-24, Lyon n’est-il plus réduit qu’à être un vulgaire candidat au maintien ? C’est la grande question que se pose de plus en plus de supporters…

Podcast Men's Up Life