OL : Lyon est parvenu à désamorcer une grosse bombe en tribune avant le FC Nantes

Si sportivement, l'OL n'a plus vraiment de doutes sur le fait qu'il vivra une saison blanche et sans Europe, l'une des grandes inconnues de ce dernier match à domicile face à Nantes est l'accueil du Groupama Stadium à l'égard des joueurs. Il faut dire qu'il y a trois semaines, à l'issue de la victoire (5-2) contre Montpellier, cela s'est un peu fini en eau de boudin avec des CRS bloquant l'accès du vestiaire pour éviter que certains fans, échaudés par un geste de Karl Toko Ekambi n'aillent s'expliquer directement avec le buteur camerounais.

Du côté de Jean-Michel Aulas, on se veut pourtant des plus sereins : « Il n'y aura pas de sujet, tout le monde est d'accord pour aller vers une convergence. Il faut que cette dernière journée chez nous soit une belle fête. La contestation a déjà eu lieu et les joueurs vont faire un bon match. On a fait une communication sur le plan familial, les gens sont responsables, on est dans une phase d'échanges. Chacun a fait acte de contrition pour relancer le futur de manière positive. On a créé un contexte pour dire que l'année prochaine ne sera pas comme celle-là. Tout le monde doit en prendre conscience ».

Les BG87 ont d'autres chats à fouetter

Du côté des Bad Gones, principal groupe de supporters, il n'y aura pas de sentiment de revanche à l'égard de Toko Ekambi. Dans une émission spécial où le président de l'association et le kapo se sont exprimés mardi sur le site Olympique-et-Lyonnais, les BG87 ont annoncé leur présence au stade ainsi que la reprise normale de leurs activités de supportantisme après deux matchs de grève (Bordeaux, Montpellier). S'ils reconnaissent n'avoir pas pu s'expliquer avec Toko Ekambi, ces derniers seront concentré sur le début des célébrations de leurs 35 ans.

Du côté du Virage Sud, la vindicte ne portait pas sur « KTE » mais sur le niveau global de l'équipe. Dans un communiqué sur Facebook, les Lyon 1950 ont annoncé poursuivre leur grêve des encouragements tout en étant présent à Décines. Il ne faut donc pas s'attendre à un boycott ou à un climat jouant en faveur du FC Nantes.

OL - Nantes dans une ambiance normale ? En un peu plus de trois semaines sans match au Groupama Stadium, l'OL est bel et bien parvenu à éteindre le feu entre le Virage Nord et Karl Toko Ekambi. Ce samedi soir face à Nantes, il ne faut pas s'attendre à un coup de colère particulier du public pour le dernier match à la maison.

Alexandre Corboz

Rédacteur