OL : Lyon négocie déjà avec Genesio, Sampaoli fait un grand pas vers Lyon !

Personne ne sait combien de temps Pierre Sage demeurera l’entraîneur de l’OL. Trois jours encore, jusqu’au voyage à Marseille mercredi soir, et puis s’en va ? Il l’ignore sans doute lui-même, au moment où David Friio a repris contact avec Jorge Sampaoli ! Selon L’Équipe, l’entraîneur argentin, qui a quitté l’OM en 2022, après avoir travaillé, déjà, au contact de Friio et de Matthieu Louis-Jean, a commencé à regarder les matches de l’OL cette saison.

Sampaoli a fait même des fiches sur l’équipe et sa très bonne relation avec Juninho – le nouveau conseiller de John Textor et d’Eagle Football – pourrait également compter, même s’il peut hésiter, au regard de la position du club rhodanien, toujours lanterne rouge de L1. En parallèle, ce n’est donc pas un hasard si Nicolo Schira a fait savoir hier que l’OL avait commencé à ouvrir des discussions avec Bruno Genesio.

#OlympiqueLyonnais have opened talks with Bruno #Genesio for the coach role. #transfers #OL