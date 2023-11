OL : Lyon officialise la mise à l’écart de Grosso et nomme son remplaçant intérimaire

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

Comme annoncé par L’Equipe ce matin, Fabio Grosso va être démis de ses fonctions sur le banc de l’OL, au même titre que ses adjoint Raffaelle Longo, Francesco Vaccariello, Vittorio Carello et Mauro Carretta. Dans un communiqué, l’OL a précisé l’attelage qui allait prendre ses fonctions en attendant l’arrivée d’un nouveau coach nommé par le futur directeur sportif David Friio.

« En attendant l’issue de cette procédure, la préparation et l’encadrement du match à Lens, ce samedi à 17h00, seront assurés par Pierre Sage assisté de Jérémie Bréchet, Jean-François Vulliez et Rémy Vercoutre en qualité d’entraîneur des gardiens », a fait savoir le club rhodanien, qui a remercié « Fabio Grosso et ses adjoints pour leur implication et professionnalisme depuis leur prise de fonction à la tête de l’équipe professionnelle ».

Il est probable que l’intérim de Pierre Sage s’étende aussi sur le match de Marseille mercredi prochain au Vélodrome…

