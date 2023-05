OL : Pierre Ménès se moque du LOSC et du Stade Rennais après le cadeau fait à Lyon

Zapping But! Football Club OL : que faut-il changer dans l'organigramme lyonnais ?

« Si Lyon bat Montpellier ce dimanche après-midi, les Lyonnais seront totalement replacés dans la course à l'Europe ». C'est par cette phrase que Pierre Ménès a conclu sa chronique sur les deux premiers matchs de la 34ème journée de Ligue 1 qui ont vu le Stade Rennais et le LOSC tomber (respectivement à Nice et à Reims). Un bon résumé d'une journée de championnat qui pourrait être très profitable aux Gones.

« Très bel hommage de Lille et Rennes à Coluche »

« Très bel hommage de Lille et Rennes à Coluche qui avait inventé le jeu du « qui perd perd ». Les deux équipes, pourtant en course pour l'Europe, ont failli. Dans les grandes largeurs en plus... Rennes a perdu de façon assez inexplicable à Nice (…) A Reims, les Lillois ont été très décevant sur le plan offensif », a ajouté le chroniqueur.

S'il a vu des Dogues surtout très mutiques et logiquement punis à Delaune, Pierre Ménès s'inquiète surtout pour les Rouge et Noir : « Le problème de Rennes, c'est que depuis que Terrier est blessé (…) devant c'est nul, cela n'a aucune inspiration, aucune volonté. Rennes est en train de complètement gâcher sa fin de saison ».

Pour résumer Pour Pierre Ménès, le LOSC et le Stade Rennais, qui se déplaçaient respectivement sur le terrain de deux équipes qui n'avaient plus rien à espérer (Reims et Nice), se sont complètement ratés. Le consultant y voit un bon signal pour l'OL.

