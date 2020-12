OL : malgré la victoire à Metz, deux Gones sont montrés du doigt avant le PSG

L'OL n'a pas trop tremblé hier pour s'imposer à Metz avec un doublé de Toko Ekambi et un but de Depay. Toko Ekambi, en pleine bourre, est désormais impliqué sur les six derniers buts rhodaniens. « Il confirme, a commenté Ludovic Obraniak dimanche soir dans L'Equipe du soir. Il avait déjà montré ses qualités au Final 8, seul devant. Il avait abattu un travail de titan. »

La charnière n'a pas convaincu

Mais selon Dave Appadoo, avant d'aller défier le PSG dimanche, Lyon va tout de même devoir serrer les boulons défensivement. « J'ai trouvé la charnière Denayer-Marcelo en grande difficulté, a expliqué le journaliste de France Football. Il y a eu le penalty arrêté par Lopes mais aussi pas mal de situations messines. Heureusement que c'était Nguette en face. Mais ce n'est pas très rassurant. »