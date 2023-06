OL : Mathieu Bodmer sort du silence sur son possible retour à Lyon !

Zapping But! Football Club OL : Lacazette peut-il devenir le meilleur buteur de l'histoire du club ?

Cité comme l'une des principales pistes de John Textor pour intégrer l'organigramme de l'OL dans un rôle d'envergure, Mathieu Bodmer est encore bel et bien mobilisé sur le projet du Havre, alors que le club doyen joue ce soir sa montée en Ligue 1.

Avant la rencontre décisive face à Dijon ce vendredi, le directeur sportif du club normand a pris la parole sur France Bleu Normandie, démentant les approches évoquées de l'OL à son sujet : « Personne ne m'a appelé et ça ne m'intéresse pas pour l'instant (...) Je suis quelqu'un de très pragmatique il me reste un an de contrat. On m'a vu à Lyon, c'était pour les playoffs U17, si à chaque fois que je vais voir un match quelque part, on pense que c'est pour y rester, ce n'est pas le cas », a-t-il balayé sèchement pour ne pas perturber les affaires courantes du HAC.