OL : Matic bat déjà des records et donne d'énormes regrets au Stade Rennais

Nemanja Matic (35 ans) n’a pas mis très longtemps à prendre ses marques à l’OL. Arrivé en provenance du Stade Rennais au mercato estival, le milieu de terrain serbe a sorti une prestation des plus solides hier devant l’OM en régnant dans l’entrejeu.

« Il apporte son expérience, du calme au milieu, du contrôle mais c'est surtout le travail de tout le monde », a relevé Alexandre Lacazette en zone mixte. « La première de Matic ? Dans la lignée de ce qu'il avait montré avant. Je ne peux que lui souhaiter la bienvenue », a ajouté Pierre Sage en conférence de presse.

Matic bat déjà des records

Le coach de l’OL ne s’y trompe pas. Avant de céder sa place à Paul Akouokou, Matic était le Lyonnais qui avait touché le plus de ballons (46) et celui qui en avait récupéré le plus grand nombre (8). « C'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, il amène de la sérénité. Il est plus derrière moi, donc c'est à moi de compenser, de faire les courses pour qu'on se comprenne bien », a conclu Maxence Caqueret au micro de Prime Vidéo.

