OL : Matic se rabiboche avec le Stade Rennais... mais préfère Lyon

Après une arrivée très médiatisée l'été dernier et une demi-saison décevante au niveau des résultats, Nemanja Matic a quitté le Stade Rennais cet hiver pour l'OL. Un transfert qui ne s'est pas vraiment bien passé, les dirigeants bretons ayant d'abord voulu retenir leur expérimenté milieu de 35 ans avant que la compagne de celui-ci ne mette un coup de pression via les réseaux sociaux, ce qui n'a fait qu'envenimer la situation. Au final, l'ancien Mancunien a pu rejoindre le Rhône moyennant 2,6 M€.

"Je suis dans un très grand club"

Il était ce vendredi en conférence de presse, avant le choc face à Lens. En plus de dire combien il appréciait la vie à Lyon, il a tendu la main au SRFC : "Je suis dans un très grand club, on sent que l'OL est très suivi quand on se promène dans cette très belle ville, je suis très heureux d'être ici. La situation de l’OL était difficile quand j’ai signé mais j’ai senti que c’était le bon club et le bon projet pour moi. Il y avait un risque mais il y a toujours des risques dans la vie. Je suis sûr d’avoir pris la bonne décision. J'aime beaucoup Rennes, club incroyable, j'étais bien sur le plan professionnel, mais j'ai trois enfants, qui ont l'habitude de fréquenter les écoles internationales, et ce n'était pas le cas à Rennes. C'était le seul problème, mais cet aspect est prioritaire". Une justification de nature à enterrer la hache de guerre entre Matic et les Rouge et Noir ?

Conférence Matic pic.twitter.com/RmoneFsYw0 — Le Progrès OL (@LeProgresOL) March 1, 2024

