OL : les nouvelles ne sont pas bonnes pour Lacazette avant le RC Lens

OL : quel doit être la priorité du Mercato d'hiver ?

Lors du quart de finale de la Coupe de France entre l'OL et le RC Strasbourg, remporté aux tirs au but par les Gones (0-0, 4-3 t.a.b.), Alexandre Lacazette est sorti sur blessure et souffrirait, d'après les dires de Pierre Sage, d'une béquille.

"Visiblement ce n’est qu’une béquille. Je pense qu’un jour ou deux de repos et des soins l’aideront à récupérer pour qu’il puisse jouer contre Lens dimanche. Ce n’est pas très inquiétant", avait déclaré l'entraîneur lyonnais en conférence de presse d'après-match.

Lacazette absent ce jeudi de l'entraînement collectif !

À trois jours du choc face au RC Lens, comptant pour la 24e journée de Ligue 1, Alexandre Lacazette ne semble pas avoir fait son retour à l'entraînement collectif de l'OL puisqu'il n'apparaît pas sur la vidéo de la séance de ce jeudi publiée sur ses réseaux sociaux par le club rhodanien. Il y a donc des chances que l'ancien joueur d'Arsenal se dirige vers un forfait pour ce match face aux Sang et Or.

