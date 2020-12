OL : mediapro, droits TV, Aulas va encore faire le buzz avec sa nouvelle proposition

Assez rare qu'il parle pour ne rien dire. Surtout lorsqu'il s'agit de gros sous et de droits TV, toujours pas réglés, à ce jour, par le diffuseur Mediapro. On parle ici de Jean-Michel Aulas, le président de l'OL, qui a accordé un entretien aux Echos afin de proposer des solutions aux différents acteurs du football français. Douce évidence, le propos risque de faire jaser. Et de faire voler en éclats la supposée solidarité des présidents de clubs face à des caisses désespérément vides.

Propos retranscrits par le quotidien l'Equipe. Extrait : "Les difficultés d'un diffuseur, Mediapro, qui n'est pas en mesure de tenir ses engagements financiers créent un problème spécifique de plus.[...]cette crise sera en fait l'occasion de faire le tri entre les clubs[...] Au lendemain du dernier appel d'offres audiovisuel, on a réparti autrement le gâteau des droits télé. Les plus petits ont voulu toucher plus. La logique serait pourtant que ceux qui contribuent le plus à créer de la valeur touchent davantage. Plutôt que d'avoir une Ligue 1 et 2 avec 20 clubs professionnels, on pourrait imaginer trois divisions professionnelles avec 16 à 18 clubs et une répartition des droits plus conforme à la réalité économique, avec des recettes liées aux audiences de chacun."

Ça ne devrait pas tarder à réagir....