OL : Mehdi Benatia invite l'OM à prendre exemple sur les Gones

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

Dans la longue interview accordée à Foot Mercato, Mehdi Benatia a montré qu'il se fichait pas mal des rivalités du football français. En effet, le désormais ancien défenseur central a trouvé le moyen de louer le PSG pour le travail de Nasser al-Khelaïfi (si, si...), l'OL pour la qualité de sa formation et l'OM pour la passion qui l'entoure. Formé chez les Phocéens, le Franco-Marocain aimerait d'ailleurs qu'ils prennent exemple sur les Gones, lui qui n'a jamais eu sa chance en pros avec eux...

"Pour jouer à Marseille, il en faut dans le pantalon. Il y a des grosses attentes. Mais après, honnêtement, dans la formation, il n'y a pas eu non plus énormément de joueurs. Je pense à Seydou Keita, les frères Ayew, Nasri et moi. Récemment, il y a Kamara et Lopez. Je voudrais bien que l'OM s'inspire de l'OL pour pousser les joueurs de son centre. Lyon l'a fait avec Aouar, Lukeba, Lopes, Cherki ou Caqueret ou avant avec Benzema et Ben Arfa. C'est beau et je pense que c'est ce qu'il faudrait à Marseille. Mettre 20 millions sur un Sud-Américain, c'est bien, mais ça ne donne pas plus de garanties sportives."

OM Mercato : Un ex-Marseillais critique la promotion des jeunes: Formé à l’ OM, Mehdi Benatia n’avait pas joué avec le club phocéen et il était parti en... https://t.co/UZd6YtuP7a — actu-sport (@actusportcom) March 26, 2022

L'OM devrait imiter l'OL au niveau de la formation Pour Mehdi Benatia, formé à l'OM mais qui n'y a jamais eu sa chance chez les pros, les Phocéens devraient prendre exemple sur l'OL, qui n'hésite pas à faire confiance à ses pépites alors qu'eux préfèrent mettre beaucoup d'argent sur des stars étrangères.

Raphaël Nouet

Rédacteur