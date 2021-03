OL : Memphis Depay en couple avec une Parisienne, son ex avec une star d'Hollywood !

Zapping But! Football Club OL : les transferts les plus chers de l'histoire

Comme révélé par L'Equipe avant le choc OL – PSG dimanche, Memphis Depay effectue des aller-retour de plus en plus régulier à Paris où il se serait amouraché d'une Parisienne. S'il partage beaucoup de choses sur Instagram, la star néerlandaise est plutôt discrète sur sa vie sentimentale et on n'en sait pas beaucoup plus sur celle qui a fait fondre Memphis Depay.

En revanche, du côté de son ex Lori Harvey (24 ans), ce n'est pas la même chose. Séparée de l'ancien Mancunien depuis 2018, la belle américaine – fille adoptive de l'animateur TV Steve Harvey – a officialisé en ce début d'année 2021 une nouvelle idylle... Et pas avec n'importe qui puisqu'il s'agit d'une star d'Hollywood : l'acteur Michael B. Jordan.

Lori Harvey a ferré « l'homme le plus sexy de la planète »

Agé de 33 ans, celui qui a incarné Creed au cinéma a été élu « homme le plus sexy de la planète » par le magazine américain People. Depuis plusieurs semaines maintenant, Lori Harvey et Michael B. Jordan vivent leur relation au grand jour.

Ex mannequin pour Dolce & Gabbana, ancienne championne d'équitation, Lori Harvey n'en est pas à son coup d'essai chez les personnalités puisqu'entre Memphis Depay et son « boyfriend » actuel, la belle avait également fréquenté le rappeur Future.