OL : Memphis Depay face à un nouveau dilemme pour son avenir

En fin de contrat en juin, Memphis Depay (27 ans) n'a pas encore réglé la question de son avenir sportif. Si l'OL lui a proposé une prolongation, le Néerlandais attend de voir toutes les options s'offrant à lui, notamment dans des très grands clubs (FC Barcelone, PSG, Juventus, Liverpool), avant de prendre une décision.

Mais avant de régler la question épineuse de son club pour 2021-22, le capitaine de l'OL a avancé sur le dossier de son équipementier. En effet, après sept années de collaboration, l'ancien joueur de Manchester United quitte la marque Under Armour. Un divorce officialisé par Memphis Depay sur les réseaux sociaux.

« Mon contrat a pris fin, avec différentes opportunités s'offrant à moi. Je n'ai pas décidé de ce que je vais faire dans un futur proche. Vous savez tous que je suis ma propre marque, mais qui devrait venir booster ma créativité et réaliser mes capacités potentielles et mes rêves ? Faites-le-moi savoir dans les commentaires », a expliqué Depay, désireux d'offrir aux fans la possibilité de l'aider dans son futur choix.

When all my fellow friends, college’s, entertainers, actors, rappers or other athletes didn’t know much about the brand yet, I became the global face of @underarmour

7 years later my contract came to an end and with different offers on the table I didn’t decide what I will do..