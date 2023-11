OL : Pierre Ménès dénonce un scandale auquel participe John Textor

Zapping But! Football Club OL : les transferts les plus chers de l'histoire

En préambule, Pierre Ménès s’est étonné des choix de l’entraîneur lyonnais Fabio Grosso et de son animation face à Metz : « Je n’ai pas compris la compo de Grosso. Tu joues une équipe extrêmement défensive et très faible chez toi et tu ne joues qu’avec deux attaquants et cinq joueurs derrière. Choix incompréhensible », a-t-il d’abord lâché.

« Tony Parker s’est auto-intronisé membre du board… »

Estimant que l’OL avait encore balbutié son football, l’ancien consultant de Canal+ est très inquiet pour la suite… dans un navire sans personne au gouvernail : « Ce point ne change pas grand-chose au débat. Surtout quand on voit la suite du calendrier de Lyon. Cela commence à devenir très compliqué. Mais ce qui est carrément incroyable et scandaleux, tout en expliquant beaucoup de choses, c’est l’absence des dirigeants lyonnais. Textor n’était pas là, Cucci est parti, Ponsot s’occupe des femmes et c’est donc Tony Parker, qui s’est auto-intronisé membre du board avant la rencontre, qui s’est assis à la place de Textor. C’est n’importe quoi ! Et c’est très inquiétant pour cette équipe de Lyon ».

Ligue 1, J11 (2) : Nice carbure, Lyon toujours dans le dur



Décidément, cette 11e journée de Ligue 1 ne restera pas dans les annales du spectacle...https://t.co/wyzNEwOSZi via @YouTube — Pierre Ménès (@PierreMenes) November 5, 2023

