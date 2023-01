OL : Aulas veut promouvoir Cheyrou et tire à balles réelles sur Juninho

Zapping But! Football Club OL : Peter Bosz peut-il tenir la saison sur le banc de l'OL ?

À l’OL, il y a le feu ! La saison passée, l’OL a réalisé une saison catastrophique sur le plan sportif et cette année les Gones font de même. Après de très mauvais résultats dans ce mois de janvier, les dirigeants de de l’OL sont dans le viseur des supporteurs lyonnais qui ne comprennent pas la gestion de leur club. Dans un entretien au Monde, Jean-Michel Aulas n’a pas semblé inquiet.

« Si on regarde la moyenne de classement des vingt dernières années en Ligue 1, l’OL est en tête, devant le PSG et Marseille. Cela veut dire que les autres clubs ont connu des périodes comme celle que l’on traverse depuis deux ou trois ans. (…) De la même manière qu’Arsenal peut être champion cette année après avoir aussi suivi un modèle de construction de son stade, je pense que nous avons aussi de très belles saisons à venir. On a eu un passage à vide, mais la dynamique est en train de repartir. », a confié l’homme fort du club du Rhône.

Juninho prend un tacle

Nommé directeur sportif entre 2019 et 2022, le retour de Juninho à l’OL ne s’est pas passé comme prévu. Son arrivée n’a pas mené Lyon sur le bon chemin sur le plan sportif et la relation du Brésilien avec les supporteurs des Gones et Jean-Michel Aulas s’est dégradée. Ce dernier continue de lancer des reproches à l’ancien international auriverde.

« C’est sur son poste que je me suis trompé. Pas sur lui. Je lui ai donné les clés de la maison parce que les supporters le réclamaient et je pensais qu’on allait résoudre tous les problèmes. (...) On a lui donné un bonus de bienvenue énorme. Son retour, c’était l’extase. Cependant, dans l’application de la responsabilité, je n’ai pas été bon. Mon erreur était de lui donner les clés alors qu’il n’était pas prêt du tout. », a-t-il lâché avant de soutenir Bruno Cheyrou aujourd’hui à la tête de la cellule recrutement qui est actuellement dans la tourmente.

« Contrairement à ce qui est dit, Bruno est “hypercompétent“. Ma volonté est qu’il prenne le poste de directeur sportif. Et on cherche avec Vincent une sorte de conseiller sportif, qui soit un très grand ancien joueur. », a-t-il affirmé.