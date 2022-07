OL - Mercato : Bosz émet un bémol après le premier amical, des stars déjà poussées dehors ?

Zapping But! Football Club OL - INFO BUT! : un géant italien s'intéresse à Malo Gusto

L’OL n'a pas fait de détail hier face à Bourg-en-Bresse en s'imposant (4-2) grâce à des réalisations d'Alexandre Lacazette (7e), Houssem Aouar (50e), Moussa Dembélé (58e) et du jeune latéral droit Irvyn Lomami (69e). Les Gones menaient 4-0 avant de craquer deux fois dans les dix dernières minutes...

« On a commencé la saison, c’est bien. Les joueurs étaient contents de rejouer. On a vu des buts, des occasions. Dès dimanche, on va échanger avec les joueurs pour analyser ce match. On doit progresser, sur la condition notamment » a déclaré Peter Bosz au micro d’OL TV après la rencontre.