OL - Mercato : Bosz évoque l’avenir de Paqueta et règle un problème qui meurtrit le PSG

Peter Bosz a donné des nouvelles de son groupe d'emblée. « En fin d'entrainement, Aouar a eu un problème avec sa cheville. Boateng et Diomandé ne se sont pas entrainés avec le groupe, a-t-il expliqué en conférence de presse avant d’évoquer la fin du mercato. Je parle avec mes joueurs qui sont cités dans d'autres clubs. On est habitués à cela. Pour les entraineurs et les joueurs, ce n'est pas facile. Paqueta est un très bon joueur. Je dis toujours que je n'ai pas onze titulaires. Pour l'instant, il est là. Il s'est entrainé avec nous ce matin. Il est très heureux ici. »

Au sujet de l’adversité du Stade de Reims, dimanche à Delaune (17h), le coach de l’OL reste sur ses gardes. « Ce sera un match très dur dimanche, a-t-il relevé. Reims méritait de gagner à Strasbourg. Ils ont très bien joué. Ils ont été chercher leurs adversaires très haut. Ils n'ont pas peur de jouer de derrière. C'est une bonne équipe.On a eu une semaine pour s'entrainer et bien préparer ce déplacement. L'équipe est prête. Jeff Reine-Adélaïde ? Il joue son meilleur football. Il est revenu très fort après sa blessure et est à 100% de son niveau. Il n'a aucune appréhension. Il peut évoluer sur les trois postes au milieu de terrain. »

Concernant Alexandre Lacazette, il a été désigné numéro 1 pour tirer les penalties. « Le numéro 2 change en fonction de qui est sur le terrain, a précisé Bosz. Lacazette a une influence positive. Il a déjà montré qu'il était un leader. Il y avait de la pression pour son retour mais je vois vraiment de bonnes choses avec Alex. C'est un exemple. »