OL - Mercato : Bruno Guimaraes revient sur une sortie trouble de Jean-Michel Aulas

L'adaptation de Bruno Guimaraes à Newcastle, qu'il a rejoint en janvier, est à ce point réussie que la BBC lui a consacré un article entier. Le milieu de terrain brésilien est l'un des principaux acteurs du redressement des Magpies, nouveaux riches au bord de la relégation avant son recrutement. Mais ce succès a attisé des regrets du côté de Lyon, surtout qu'après son départ, Jean-Michel Aulas n'avait pas été très clair dans ses propos en expliquant que l'OL n'était pas demandeur du transfert. Ce qui laissait entendre que le joueur l'était. Mais sur Twitter, le Brésilien a mis un terme aux spéculations sur le sujet de manière assez vive.

"À​ quel moment j'ai demandé à partir ? Je n'ai rien demandé ! Arrêtez d’être cons, je venais juste d'arriver il y a trois mois ! J'ai fait un très bon match contre la Juve et après ils voulaient savoir le prix ! C’est ça le foot ! Je ne sais pas de quoi vous parlez ! Le plus important, pour moi, c’est que dès le premier jour où je suis arrivé au club, j'ai toujours mouillé le maillot et donné mon maximum pour réussir à l’OL ! Arrêtez de créer des choses sur moi et n'essayez pas de me faire passer pour une mauvaise personne parce que ce n'est pas ce qui s'est passé !"

💪 Only Naby Keita (3.8) averages more tackles per 90 than Bruno Guimaraes (3.7) in the Premier League this season (650+ mins played) pic.twitter.com/0NjinWTcnY — WhoScored.com (@WhoScored) April 27, 2022

Raphaël Nouet

Rédacteur