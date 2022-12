OL - Mercato : de nouvelles pépites marocaines en vue pour Laurent Blanc ?

Zapping But! Football Club Jean Michel Aulas peut-il vraiment quitter l'Olympique Lyonnais ?

Le parcours du Maroc dans cette Coupe du monde 2022 restera gravé dans le marbre à jamais. Et l’OL pourrait s’en frotter les mains, le club rhodanien étant le seul en France ayant tissé un partenariat solide sur la formation avec le pays ami de la France, à la fois avec le FUS Rabat (D1 marocaine) et l'Académie Mohammed VI. « Les deux entités sont gérées directement par le cabinet du roi, précise dans 20 Minutes Jean-François Vulliez, le directeur de l'académie de l’OL Il s'agit des deux projets de formation les plus élaborés du Maroc donc c'était naturel de travailler ensemble sur du long terme, au vu de notre ADN. »

L'OL bien implanté au Maroc

L’OL, après avoir misé sur le latéral gauche Achraf Laaziri (19 ans, formé au FUS Rabat), peut ambitionner de dénicher de nouvelles pépites marocaines via ces deux partenariats. « Le premier objectif est d'échanger nos savoir-faire afin de créer un parcours de formation le plus performant possible, poursuit Vulliez, qui se rend deux à trois fois par an au Maroc. Après, ce serait bien entendu un aboutissement qu'un joueur formé à Rabat ou à l'Académie Mohammed VI devienne un jour titulaire en Ligue 1 à l'OL. Sur ce volet du recrutement, nous sommes informés des joueurs qui suscitent de l'intérêt. Mais nous ne sommes pas prioritaires : les joueurs choisissent de rejoindre le projet qu'ils souhaitent. »

Le renouveau de la formation marocaine à l'origine de ce Mondial de folie ?#Partenaires

