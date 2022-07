OL - Mercato : Islam Slimani pourrait encore changer de club

Zapping But! Football Club OL - Peter Bosz est-il toujours l'homme de la situation à l'OL ?

À l’été 2021, Islam Slimani et l’OL se séparaient d’un commun accord. L’attaquant de 34 ans avait rejoint ensuite le Sporting Lisbonne par lequel il été passé entre 2013 et 2016. Il n’a cette fois pas rencontré le même succès avec seulement 9 matches disputés et 4 buts inscrits.

Slimani dans le viseur d'un promu

Au bout de cette expérience mitigée, le buteur algérien pourrait rebondir en Premier League chez Nottingham Forrest. L’Angleterre connaît « Super-slim » qui a déjà porté les couleurs de Leicester après leur titre de champion. Selon le média portugais Record, c’est cette fois chez un promu que Slimani pourrait débarquer.

Fenerbahçe est aussi intéressé. Le club stambouliote s'est déjà renseigné sur Slimani.

Yann Noailles

Rédacteur

