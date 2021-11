OL - Mercato : Juninho a ciblé un nom ronflant en attaque

Zapping But! Football Club OL - Strasbourg : le brief d'avant match

Et si l’Olympique Lyonnais se souciait du secteur offensif pendant le mercato estival ? Avec la Coupe d’Afrique des Nations qui débutera le 9 janvier et s’achèvera le 6 février 2022, le club rhodanien risque d’être privé de plusieurs joueurs. En attaque, Karl Toko-Ekambi, Islam Slimani ou encore Tino Kadewere ont de fortes chances d’être appelés en sélection. C’est pourquoi Lyon doit anticiper ces potentielles absences éphémères.

Selon les informations du journaliste Ekrem Konur, spécialiste du marché des transferts, l’OL scrute la situation de Ianis Hagi. Fils de l’emblématique Gheorghe Hagi, l’attaquant qui évolue sous les ordres de Steven Gerrard avec les Rangers de Glasgow a disputé 4 matches en Europa League cette saison.

Du haut de ses 23 ans le natif d’Istanbul, du moins joueur en sélection roumaine depuis 2018, a inscrit un but et délivré une passe décisive en coupe d’Europe cette saison. Dans la même poule que Lyon, il n’a pourtant pas affronté l’OL le 16 septembre dernier à l’Ibrox Stadium (0-2). Ianis Hagi avait contracté le Covid-19 et contraint d’abdiquer. Il sera peut-être de la partie le 9 décembre (18 h 45) au Parc OL en marge du match retour. Une réception des Rangers qui permettra à Juninho de garder un œil avisé sur l’ailier droit.

