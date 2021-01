OL – Mercato : Juninho a conclu une signature d'avenir pour les Gones (officiel)

Avec 16 apparitions depuis le début de saison et cinq titularisations, Sinaly Diomandé s'est fait une vraie place dans la rotation défensive de l'OL. A 19 ans, le jeune défenseur s'affiche comme une vraie promesse pour le club et Juninho s'est donc empressé de bloquer son avenir.

Ce jeudi, l'OL annonce la prolongation du joueur jusqu'en 2025. « C’est un joueur important pour nous, même s’il est jeune et qu’il manque un peu d’expérience. C’est quelqu’un qui est apprécié par le groupe, qui est performant sur le terrain et qui travaille énormément. Il a un jeu très équilibré, c’est un défenseur agressif, qui a une bonne vitesse, qui aime les duels mais qui est aussi à l’aise techniquement et polyvalent. C’est un joueur très complet et qui a un grand avenir chez nous », a déclaré Juninho.

Diomandé vise le podium cette saison

Du côté du joueur, bien évidemment, la satisfaction est de mise. « Je suis très heureux d’avoir prolongé mon contrat, c’est vraiment génial pour moi. Je vais continuer à travailler, pour gagner des matches. Le coach a confiance en moi, j’ai vraiment travaillé pour en être ici aujourd’hui. Mon objectif est de jouer un maximum, continuer de grandir avec mon club et de disputer la Champions League la saison prochaine. »