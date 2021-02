OL - Mercato : Juninho lorgne un supporter de l'ASSE pour l'après-Garcia

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

L'Olympique Lyonnais réalisant une grande saison pour le moment, tout va bien entre Jean-Michel Aulas, Rudi Garcia et Juninho. Mais si jamais les Gones glissaient au-delà de la 3e place au soir de la 38e journée, il ne ferait aucun doute que l'entraîneur ne serait pas prolongé, lui qui sera en fin de contrat en juin. Et même s'il remplit son objectif de ramener les Gones en C1, il n'est pas certain d'être conservé. Juninho étudierait plusieurs pistes pour lui succéder, dont une qui ne manquera pas de faire des vagues parmi les supporters.

"Quand je vais à Saint-Etienne, c'est mythique"

Cette piste mène à Olivier Dall'Oglio. L'actuel entraîneur du Stade Brestois 29, qui réalise un très bon travail avec le club breton, où il est arrivé à l'été 2019, avait été l'architecte de la montée de Dijon dans l'élite en 2016 puis de son maintien. Réputé pour prôner le beau jeu, il collerait parfaitement aux critères de recherche des dirigeants lyonnais.

Tout petit problème : Dall'Oglio est un amoureux déclaré de l'AS Saint-Etienne ! En novembre 2019, alors que le SB29 allait affronter l'OM à Marseille, il avait été interrogé sur le fait de jouer au Vélodrome, pour lui le Sudiste. Il avait alors répondu : "Chacun y voit sa propre histoire. Moi, c'est quand je vais à Saint-Etienne, c'est mythique. Mais Marseille, ça reste un événement". Et le Groupama Stadium ?