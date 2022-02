OL - Mercato : Juninho, Marcelo et Guimarães partis, Lyon accueille deux jeunes Brésiliens

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Cette hiver, la colonie brésilienne de l'OL a fondu comme peau de chagrin avec le départ du directeur sportif Juninho, la résiliation du contrat de Marcelo – qui a rejoint Bordeaux – et la vente de Bruno Guimarães à Newcastle. Pour autant, le lien reste très fort entre la Capitale des Gaules et le Brésil.

En effet, l'OL est toujours partenaire du club de Resende et deux jeunes talents, issus de la Pelé Aademia, David Kauã (milieu, 16 ans) et Kaio (attaquant, 17 ans) sont venus faire un stage à Lyon dans le cadre de ce partenariat. Stage qui s'étend du 24 janvier au 16 février.

A Globo, le jeune attaquant a fait part de son enthousiasme : « C'est super de faire partie de ce pont entre Resende et Lyon. Si cette confiance nous a été accordée, c'est parce que nous savons que nous avons un avenir prometteur devant nous si nous continuons avec un engagement total. Il est maintenant temps de travailler, d'apprendre et de grandir chaque jour », a-t-il glissé.

Ce passage ne veut pas dire que les deux jeunes joueurs signeront forcément un contrat à Lyon mais comme Douglas et Igor en 2020, João Felipe et Gabriel Peixoto en 2021, ce sont des joueurs de Resende suivis par le club rhodanien.

Garotos de time do RJ vivem experiência com Lucas #Paquetá no Lyon 🇧🇷#Resende @resendefc @LucasPaqueta97

(Globo : https://t.co/buuV9oMR1n) pic.twitter.com/zSOCBs09tc