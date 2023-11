OL - Mercato : Juninho pourrait revenir à Lyon !

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

L'information est donnée ce soir par nos confrères de l'Equipe. Et elle ne va pas manquer de provoquer des réactions : John Textor, le patron de l'OL, américain aimerait s'adjoindre un conseiller spécial, qui aurait des prérogatives assez larges entre le Brésil et l'Europe. Et, tenez-vous bien, il aurait choisi Juninho.

Conseiller à la Lacombe

Toujours selon le quotidien sportif, les deux hommes "se sont longuement parlé ces derniers jours et les échanges se sont très bien passés. Textor aimerait que le Brésilien devienne l'un de ses hommes de confiance, à la manière de ce que représentait Bernard Lacombe pour Jean-Michel Aulas." Pour rappel, Juniho, véritable légende du club avait quitté le club lyonnais avec fracas quelques mois, seulement, après avoir occupé le poste de directeur sportif.

