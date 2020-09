OL - Mercato : Juninho se montre ferme avec Reine-Adelaïde

Ça n'aura pas traîné ! Après la surprenante interview de Jeff Reine-Adelaïde, dans laquelle l'ancien Angevin s'est plaint de ne pas assez jouer et a menacer de partir, le directeur sportif de l'OL, Juninho, a répondu. Avec calme mais fermeté. A L'Equipe, le Brésilien a expliqué qu'il était hors de question que le milieu offensif s'en aille cet été.

« Ça ne fait même pas un an qu'il joue pour nous, comment pourrait-on penser un instant à un transfert ? Je pense qu'il s'est mis une pression plus importante qu'il ne le devait. Je peux le comprendre parce que j'étais comme ça quand j'étais joueur. Quand on a discuté ensemble, je lui ai dit : "calme, aie un peu de patience, tu vas récupérer ta place naturellement." J'aurais préféré qu'on en parle dans mon bureau. Il a préféré faire ça publiquement, mais ça ne me gêne pas du tout. »

Quid du joueur… et de Garcia ?

A voir si ces propos apaisants suffiront à ramener Jeff Reine-Adelaïde à la raison. Et surtout, il faudra voir si ses propos au vitriol n'auront pas braquer Rudi Garcia à son égard. Car l'ancien joueur du SCO a tout de même clairement accusé son entraîneur de tenir un discours en semaine à l'entraînement et d'en changer au moment de faire la composition d'équipe…