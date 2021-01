OL - Mercato : Lyon a repoussé deux clubs de L1 pour Benlamri, un autre arrive lancé !

Djamel Benlamri (31 ans) pensait jouer un rôle plus actif à l'OL. Apparu seulement à trois reprises (49 minutes) après son arrivée le 5 octobre, l'international algérien pourrait voir son statut d'indéboulonable chez les Fennecs remis en cause par sa situation de quatrième défenseur de l'effectif de Lyon.

Celui qui passe après Jason Denayer, Marcelo et le jeune Sinaly Diomandé dans la hiérarchie de Rudi Garcia étudie toutes les options possibles. Hier, on vous parlait d’une offre récemment reçue du club d'Al-Ahli. Actuellement focalisé sur la préparation du derby face à l’ASSE, le « guerrier de Sétif » étudierait avec sérieux cette option. Mohamed Toubache-Ter ajoute deux prétendants à la liste : le Nîmes Olympique et l'OGC Nice... avant le Montpellier HSC cet été ?

Montpellier pense à Benlamri pour cet été

« Lyon a récemment stoppé Nîmes & Nice. Les deux clubs voulaient se faire prêter Djamel Benlamri. Montpellier suit avec attention le joueur & compte s’attaquer au dossier pr le Mercato d’été », assure l’insider sur Twitter. Des discussions doivent avoir lieu sur le cas Benlamri dans les prochains jours à Lyon. Le club rhodanien ne s'opposerait pas forcément à son départ...