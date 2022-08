OL - Mercato : Moussa Dembélé déjà fixé sur son avenir ?

Zapping But! Football Club Jean Michel Aulas peut-il vraiment quitter l'Olympique Lyonnais ?

L'OL ne passe vraiment pas pour un club incapable de mener à bien les négociations. Au contraire. Et le cas Moussa Dembélé apparaît dès lors comme une incongruité, tant les dirigeants du club ont tout tenté afin de convaincre leur attaquant, Moussa Dembélé, de prolonger, lui qui arrivera au terme de son contrat en juin 2023.

Comme nous l'apprend l'Equipe, rien n'y a fait. Et une ultime proposition a été rejetée par l'entourage du joueur. A la lecture du quotidien sportif, on comprend également que Dembélé a déjà son avenir garanti. En effet, des clubs, tels Galatasaray et Fenerbahçe, seraient enclins, la saison prochaine, a réaliser de gros sacrifices afin de le faire venir avec un salaire annuel estimé à 5 millions d'euros ! Un club italien aurait également noué des contacts avec le joueur en vue du prochain exercice.

A suivre.