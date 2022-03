OL - Mercato : Paqueta envoie un signal très positif pour son avenir

Zapping But! Football Club OL - INFO BUT! : Aktürkoglu, Yilmaz… Lyon regarde en Turquie

Auteur d'une première partie de saison exceptionnelle, Lucas Paqueta a sensiblement baissé de régime depuis janvier. Mais il n'empêche que le milieu offensif brésilien de l'OL est courtisé par de nombreux clubs, comme le PSG en France. Les Gones pourraient se résoudre à le vendre cet été en l'absence de qualification européenne même si, bonne nouvelle pour eux, il se sent très bien à Lyon, comme il l'a expliqué en conférence de presse avec sa sélection. Au point de rester ?

"A Flamengo, je me suis formé en tant que joueur. L'adversité m’a donné de l’expérience et plus de force pour supporter les moments plus compliqués. Maintenant, à Lyon, je me sens très bien. J’ai trouvé des amis et Juninho a été une force pour moi. Il m’a apporté beaucoup de confiance. J’ai encore énormément de choses à améliorer et je continue à apprendre. Je suis très heureux de mon aventure à Lyon." Le petit bémol étant constitué par l'importance de Juninho, parti en janvier...

🇧🇷🆚🇨🇱 Lucas Paquetá: «Con Chile será un gran partido, incluso para la historia. Creo que será otro duelo difícil». https://t.co/g73qUBpqrk pic.twitter.com/d2BqFgCzha — Prensafútbol (@PrensaFutbol) March 24, 2022

Raphaël Nouet

Rédacteur