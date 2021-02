OL - Mercato : pour Slimani, Lyon c'est l'Algérie !

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

La France, il connaissait. Lui qui, souvenez-vous, bataillait en Ligue 1 sous le maillot de l'AS Monaco plusieurs mois durant. Reparti, depuis, à Leicester, l'Algérien Islam Slimani a vite fait de revenir dans l'Hexagone au travers d'un prêt, l'hiver dernier à l'OL. Ce jour, à la veille d'affronter Montpellier, l'avant-centre s'est confié sur son adaptation au sein de son nouveau club.

Et de toute évidence, ça se passe plutôt bien. "L'OL joue offensivement, on marque beaucoup de buts, c'est plaisant pour moi, c'est mieux que de passer son temps à défendre. Ces deux ou trois dernières années, j'ai un peu changé ma façon de jouer. Je décroche plus pour toucher plus de ballons, ça me va mieux. J'ai une bonne entente avec Memphis, c'est un très grand joueur, mais je parle avec tout le monde, je rigole, c'est facile pour moi de m'intégrer. Et à Lyon, il y a beaucoup d'Algériens, beaucoup d'Arabes, je me sens comme en Algérie."