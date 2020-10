OL - Mercato : pourquoi il faut à tout prix garder Memphis Depay

On ne peut pas dire que Thierry Laurey, le technicien du RC Strasbourg, soit un entraîneur verni. Lui qui, depuis le début de la saison, doit faire face à une cascade de blessés, au Covid-19 et à de mauvais résultats, a de surcroît croisé, dimanche après-midi, la route d'un Memphis Depay totalement impliqué. Pas de bol pour Laurey, depuis le début de saison, et les supporters de l'OL le savent..., c'était plutôt rare.

Seulement voilà, Depay a visiblement bien digéré son mercato. Et son départ avorté au FC Barcelone, bien qu'on ne sache toujours pas si le Barça reviendra à la charge dans seulement quelques semaines. En conférence de presse, et avant Strasbourg, Depay assurait avoir la tête à Lyon. Et qu'il était heureux à l'OL. Au regard des chiffres, ci-dessous, il apparaît comme une évidence de tout faire pour conserver le Néerlandais. Au moins quelques mois...